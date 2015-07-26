У Києві вночі очікуються грози, град і шквали

21:40, 26 липня 2015
Київ
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До кінця доби 26 липня та протягом ночі 27 липня в столиці очікуються грози, град, місцями шквали 15-20 м/с.

У Києві буде гроза / Фото УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 26 липня та протягом ночі 27 липня в столиці очікуються грози, град, подекуди шквали 15-20 м/с, сказано в повідомленні.

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