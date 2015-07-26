Міліція відкрила провадження за фактом пострілів у священика в Києві

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, 25 липня близько 20.00 в під'їзді будинку на проспекті Героїв Сталінграду двоє невідомих поранили священика в голову з вогнепальної зброї.

Потерпілого на сходах виявила сусідка, яка негайно викликала швидку допомогу та зателефонувала на "102". На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Оболонського районного управління міліції у повному складі.

44-річного священнослужителя у важкому стані доставили до лікарні у відділення травматології.

Читайте такожУ Києві настоятелю храму УПЦ МП двічі вистрелили в голову Слідчим відділом райуправління за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Української православної церкви (Московського патріархату) поінформувала, що невідомі з вогнепальної зброї прострелили голову настоятелю храму великомучениці Тетяни ієрею Роману Ніколаєву.