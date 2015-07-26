Аваков анонсував набір у поліцейський спецназ Києва, який стане аналогом американського SWAT

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Києві восени стартує програма відбору, тестів і навчання створюваного нового єдиного поліцейського спецназу КОРД за подобою американського SWAT.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також він повідомив ще про один проект: 600 нових дільничних поліцейських, з новим функціоналом і якістю поліцейського сервісу для киян.

"Також до кінця року зробимо один нову модернізовану поліцейську ділянку - таку, що прийде на зміну пострадянському райвідділу міліції", - написав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року в МВС анонсували програму створення єдиного спеціального підрозділу для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT.

Аваков заявляв, що МВС готове найближчим часом представити концепцію роботи цього спецпідрозділу. "Він буде називатися "КОРД" - "Корпус оперативно-раптової дії", - поінформував глава МВС.