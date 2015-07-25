Завтра в Києві очікується найспекотніший за останні вісімдесят років день

Як повідомляє ТСН з посиланням на дані українського Гідрометцентру, грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали пройдуть тільки в західних областях. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 22-27 градусів, у Хмельницькій та Чернівецький областях - до 33 градусів.

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На решті території утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25 градусів; вдень 30-34 градуси, місцями 35-38 градусів.

Без опадів, лише вдень у Житомирській, Вінницькій, Одеській, а ввечері і в Київській області місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень сильна спека 35 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 липня найвища температура була +35,5 у 1936 році, найнижча +9,7 у 1907 році.