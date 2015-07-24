Обстріл банку в Києві перекваліфікували з хуліганства на теракт

Як повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, «у ході розслідування кримінальне провадження було перекваліфіковано з ч. 4 ст. 296 (хуліганство) на ч.1 ст. 258 ККУ (теракт)».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в місті Києві близько 1-ї години ночі до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення про вибух поблизу одного з банківських відділень на вулиці Смирнова-Ласточкіна.

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На місце події терміново було направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь міліції, вибухотехніків.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік здійснив один постріл у приміщення банку. Пошкоджено фасад будівлі і два пластикових вікна на третьому та четвертому поверхах. Потерпілих немає.

Правоохоронці провели низку необхідних першочергових слідчих дій. Вилучені з місця події предмети направлені на експертизу.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження.