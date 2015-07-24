У Києві чоловік за кермом чужого авто, намагаючись втекти після ДТП, пошкодив дві машини поліцейських (фото)

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції у Facebook.

Повідомляється, що на його переслідування кинулися два екіпажі поліції. Внаслідок цього він заїхав аж у Новосілки за Хотянівкою у Вишгородському районі за дамбу ГЕС.

Читайте такожПоліція Києва з переслідуванням затримала нетверезого водія Porsche Cayenne (відео)

"Там умисно пошкодив два автомобілі поліції, впечатавши один із них у будівлю, та був затриманий", - йдеться у повідомленні патрульних.

При цьому наголошується, що алкотестер показав 0 проміле, але поведінка водія викликає занепокоєння. Попереду - перевірка на наркотичне сп'яніння.

"Провину свою у скоєному визнав. Дії поліцейських попередньо визнані правильними", - підсумували правоохоронці.