У Києві чоловік за кермом чужого авто, намагаючись втекти після ДТП, пошкодив дві машини поліцейських (фото)
Сьогодні вночі чоловік, перебуваючи за кермом чужого Sang Young Actyon взагалі без посвідчення водія, вчинив грубе порушення ПДР і як наслідок - ДТП на Оболоні, але з місця пригоди втік.
Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції у Facebook.
Повідомляється, що на його переслідування кинулися два екіпажі поліції. Внаслідок цього він заїхав аж у Новосілки за Хотянівкою у Вишгородському районі за дамбу ГЕС.
Читайте такожПоліція Києва з переслідуванням затримала нетверезого водія Porsche Cayenne (відео)
"Там умисно пошкодив два автомобілі поліції, впечатавши один із них у будівлю, та був затриманий", - йдеться у повідомленні патрульних.
При цьому наголошується, що алкотестер показав 0 проміле, але поведінка водія викликає занепокоєння. Попереду - перевірка на наркотичне сп'яніння.
"Провину свою у скоєному визнав. Дії поліцейських попередньо визнані правильними", - підсумували правоохоронці.