Лікарня інтенсивного лікування відкриється в Києві на базі одного з медзакладів столиці

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час робочого візиту в мед заклад, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожЗаступник Кличка перевірив, за скільки хвилин київська "швидка" доїжджає на виклик

"Проект повинні були завершити ще в 2012 році, оскільки його готували до проведення «Євро-2012» у столиці, та виділені кошти на ремонт і закупівлю обладнання просто розкрадалися. Роботи були відновлені тільки після відвідання об’єкта Віталієм Кличком у серпні 2014 року. Сьогодні мер особисто контролює виконання завдань із реконструкції та будівництва приймального і спеціалізованого відділень київської лікарні № 12", -­ сказав Радуцький.

Крім того, він зауважив, що цього року завдяки грамотно проведеним реформам, міська влада зуміла виділити понад 150 млн грн на реконструкцію, а також 26 млн грн на сучасне обладнання для медзакладів столиці. Конкретно на цю лікарню спрямовано близько 32,9 млн грн, що дозволить ввести в експлуатацію 1 пусковий комплекс уже в кінці серпня.

"Київські лікарні стануть самоокупним і престижним місцем роботи, в якому нема місця корупції, а пацієнтам надають тільки найякісніше лікування і догляд. Розпочата реформа столичної медицини націлена на зміни підходу до роботи персоналу, модернізацію обладнання і доступність кваліфікованого догляду", – наголосив заступник голови КМДА.