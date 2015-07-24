Кличко запевнив, що не допустить передачу землі на Трухановому острові в приватні руки

Про це голова КМДА написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Хочу однозначно заявити, що як мер заветую так зване рішення Київради про передачу ТОВ "Будінвест-менеджмент" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на Трухановому острові. Зазначу, що в Київраді створена і працює депутатська тимчасова контрольна комісія з питань перевірки законності споруд на Трухановому. І свого ґрунтовного рішення за результатами перевірок вона ще не ухвалила і не оприлюднила. Тому дивно, коли без цього і в день, коли на засіданні немає мера, Київрада роздає в оренду землю на Трухановому", – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що його позиція незмінна: Труханів острів – це рекреаційна зона і місце відпочинку для усіх киян.

"Окремих "князівств" там бути не може. І доступ до води повинен бути вільний для усіх, хто туди приходить відпочивати, і в усіх куточках острова", – наголосив Київський міський голова.