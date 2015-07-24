У Києві з'явиться парк імені Віктора Цоя

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"Вчора на пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили створення на лівому березі парку імені легендарного співака Віктора Цоя зі сценою для шанувальників його творчості та молодих виконавців, стадіоном і спортивними об'єктами", — йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, "парк з'явиться на столичному масиві Березняки, біля озера Тельбін, де майже 30 років тому знімався фільм "Кінець канікул" за участю співака і музикантів з рок-групи "Кіно".

Зазначається, що земельна ділянка, на якій створять парк, була постійною точкою суперечок між забудовниками і громадськістю, однак міська влада вирішила замість висоток таки вибудувати на Березняках парк.