"Київавтодор" посилив поливання доріг
13:21, 24 липня 2015Київ
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У Києві у зв’язку зі спекою підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" посилили поливання доріг міста.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у дві зміни в цілодобовому режимі працюють 53 поливомиючі машини. Лише за дві останні доби для поливання було використано понад 2 тис. 700 кубометрів води.
Читайте такожВулиці Києва поливатимуть щодня, доки зберігатиметься спека - КличкоЗгідно з розпорядженням КМДА № 1173 від 7 липня 2012 року "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря", з 10.00 до 22.00 діє обмеження руху великовагових транспортних засобів на вулично-дорожній мережі столиці, якщо температура повітря перевищує 28º.
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