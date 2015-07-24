"Київавтодор" посилив поливання доріг

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у дві зміни в цілодобовому режимі працюють 53 поливомиючі машини. Лише за дві останні доби для поливання було використано понад 2 тис. 700 кубометрів води.

Читайте такожВулиці Києва поливатимуть щодня, доки зберігатиметься спека - КличкоЗгідно з розпорядженням КМДА № 1173 від 7 липня 2012 року "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря", з 10.00 до 22.00 діє обмеження руху великовагових транспортних засобів на вулично-дорожній мережі столиці, якщо температура повітря перевищує 28º.