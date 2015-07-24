Міліція шукає хулігана з гранатометом, який обстріляв будівлю в Києві

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в місті Києві.

Як сказано в повідомленні, сьогодні близько 1-ї години ночі до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з банківських відділень на вул. Смірнова-Ласточкіна. На місце події терміново було направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь міліції,вибухотехніки.

"Попередньо встановлено, що невідомий чоловік здійснив один постріл у приміщення банку. Внаслідок цього пошкоджено фасад будівлі та два пластикові вікна на третьому та четвертому поверхах. Потерпілих немає", - повідомили в МВС.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство».

Як повідомляв уночі УНІАН, користувачі соцмереж повідомили про потужний вибух за адресою Вознесенський узвіз, 10Б (будівля Укрінбанку).

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