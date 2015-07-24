У Києві обстріляли будівлю банку - ЗМІ

Про це повідомляє Новий Час з посиланням на користувачів соцмереж.

За словами користувачів, вибух було чути в кількох районах Києва.

"Вибух у самому центрі Києва. Невідомий чоловік одягнений у все чорне вийшов з Таврії і вистрелив з міномета по вікну 4 поверху будівлі банку", - повідомляє на своїй сторінці репортер Громадского.ТБ.

Також зазначається, що на місці вибуху багато патрульних машин. Ні в СБУ, ні в МВД інформацію поки не підтвердили.