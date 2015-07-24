У Києві обстріляли будівлю банку - ЗМІ
02:33, 24 липня 2015Київ
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Користувачі соцмереж повідомили про потужний вибух за адресою Вознесенський узвіз, 10Б (будівля Укрінбанку).
twitter.com/Omelyanko
Про це повідомляє Новий Час з посиланням на користувачів соцмереж.
За словами користувачів, вибух було чути в кількох районах Києва.
twitter.com/Omelyanko
twitter.com/Omelyanko
"Вибух у самому центрі Києва. Невідомий чоловік одягнений у все чорне вийшов з Таврії і вистрелив з міномета по вікну 4 поверху будівлі банку", - повідомляє на своїй сторінці репортер Громадского.ТБ.
@Omelyanko вот хвостовик pic.twitter.com/iL6UkBr4nF
— Dmitry Lebedev (@Omelyanko) July 23, 2015
Також зазначається, що на місці вибуху багато патрульних машин. Ні в СБУ, ні в МВД інформацію поки не підтвердили.
З місця подій pic.twitter.com/8T98IreQl0
— Кедрюля (@liric_ara) July 23, 2015
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