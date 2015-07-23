Київ першим в Україні повністю перейшов на електронні закупівлі - КМДА
Сьогодні столиця першою з українських міст повністю перевела свої допорогові закупівлі на Систему електронних державних закупівель.
Коментуючи відповідне рішення Київради, перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов зазначив, що електронні закупівлі дозволять зекономити близько 200 мільйонів гривень уже цього року, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
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Він нагадав, що Київ уже тестував електронні закупівлі на окремих підприємствах, а тепер їх будуть використовувати всі організації, підпорядковані КМДА.
«Електронні закупівлі є одним із тих проектів, що вже реалізовані міською владою для інноваційного розвитку столиці. Київ першим з українських міст повністю перейшов на Систему електронних державних закупівель. Цю систему впроваджено в рамках Програми першочергових кроків міського голови Києва Віталія Кличка для боротьби з корупцією та забезпечення прозорості влади», – наголосив Ніконов.
Як зазначається, серед переваг для громадян – прозорість і відкритість процесу закупівель, чесна конкуренція, можливість брати участь у торгах, не виходячи з офісу, доступність для представників будь-якого бізнесу.
Як відомо, сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали проект рішення «Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в місті Києві пілотного проекту «Система електронних закупівель». За відповідне рішення проголосували 92 депутати.
Згідно з документом, під критерії обов'язкового здійснення закупівель комунальними підприємствами, бюджетними організаціями обов'язково підпадають усі закупівлі товарів, послуг до 100 тис грн та всі закупівлі робіт до 1 млн грн.