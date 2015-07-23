Київ першим в Україні повністю перейшов на електронні закупівлі - КМДА

Коментуючи відповідне рішення Київради, перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов зазначив, що електронні закупівлі дозволять зекономити близько 200 мільйонів гривень уже цього року, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Він нагадав, що Київ уже тестував електронні закупівлі на окремих підприємствах, а тепер їх будуть використовувати всі організації, підпорядковані КМДА.

«Електронні закупівлі є одним із тих проектів, що вже реалізовані міською владою для інноваційного розвитку столиці. Київ першим з українських міст повністю перейшов на Систему електронних державних закупівель. Цю систему впроваджено в рамках Програми першочергових кроків міського голови Києва Віталія Кличка для боротьби з корупцією та забезпечення прозорості влади», – наголосив Ніконов.

Як зазначається, серед переваг для громадян – прозорість і відкритість процесу закупівель, чесна конкуренція, можливість брати участь у торгах, не виходячи з офісу, доступність для представників будь-якого бізнесу.

Як відомо, сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали проект рішення «Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в місті Києві пілотного проекту «Система електронних закупівель». За відповідне рішення проголосували 92 депутати.

Згідно з документом, під критерії обов'язкового здійснення закупівель комунальними підприємствами, бюджетними організаціями обов'язково підпадають усі закупівлі товарів, послуг до 100 тис грн та всі закупівлі робіт до 1 млн грн.