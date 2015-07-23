Леся Українка, Сергій Нігоян та "Путін-змій": у центрі Києва з'явився арт-квартал (відео)

На колись сірому фасаді одного з будинків у центрі Києва тепер можна спостерігати портрет Лесі Українки. Його написав за допомогою балончиків з фарбою австралійський художник. Геде ван Хельтан почав захоплюватися графіті ще підлітком: розмальовував потяги та не раз потрапляв за це в поліцію. Тепер він маститий художник, і до Київа приїхав на запрошення місцевої влади, йдеться в репортажі "Рейтер".

"Спочатку я просто цікавився українським національним костюмом, а потім друг розповів мені про неї. Мені сподобалася її історія, до того ж, мені сказали, що Леся Українка жила якраз неподалік", - каже художник.

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Багато графіті, які з'явилися в центрі Києва при підтримці місцевої мерії, присвячені якраз національним символам та конфлікту на сході України.

Картина, яка знаходиться біля початку Пейзажної алеї, на якій зображений козак, який вбиває змія, називається "Час змін".

Якщо образ українського воїна збірний, то у змії можна впізнати російського президента Володимира Путіна.

Також, на одному з фасадів з'явився портрет 20-річного Сергія Нігояна, першого протестуючого, який загинув взимку 2014 року на вулиці Грушевського.

За задумом організаторів акції, в Києві має з'явиться арт-квартал, всі будинки в якому будуть покриті графіті.