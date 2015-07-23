Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідно до рішення, вибори депутатів райрад у Києві відбудуться 27 березня 2016 року.

Після голосування в першому читанні проект рішення був доопрацьований. В документі прописана мінімальна гранична кількість депутатів, яку може встановити Київрада без внесення Верховною Радою змін до діючих законодавчих актів, - 40-50 депутатів, в залежності від кількості населення району.

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В доопрацьованому документі визначена компетенція райрад. Так, до компетенції райрад належать питання щодо: загальної середньої освіти, позашкільної освіти; охорони здоров'я — амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматології, первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги; культури — закладів культури, крім загальнодержавного рівня; молодіжних програм; містобудування і архітектури в частині надання пропозицій до Генплану, пропозицій до ДПТ, проведення громадських обговорень містобудівної документації, погодження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд; в сфері ЖКГ — ремонт і експлуатація житлового фонду, озеленення та благоустрій територій, організація місць відпочинку, ремонт та утримання квартальних/міждворових під'їздів та проїздів; організація торгівлі на ринках.

Що стосується комунальної власності, то райради здійснюватимуть лише управління такими об'єктами відповідно до закону.