У Києві пікетувальники частково перекрили Хрещатик та винесли шини на проїжджу частину

Як передає кореспондент УНІАН, судячи з плакатів, які тримають у руках учасники акції, це торгівці, що ведуть свій бізнес на станціях метрополітену.

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Вони тримають плакати з написами: “Метрополітен, не чіпай підприємців”, “Руки геть від підприємців у метро”.

Також пікетувальники поклали декілька шин на проїжджу частину.

Правоохоронці скеровують потік автомобілів на прилеглі вулиці, а також на дві полоси ліворуч та праворуч пікетувальників, якими ще рухаються машини.