У Києві пікетувальники частково перекрили Хрещатик та винесли шини на проїжджу частину
18:07, 23 липня 2015Київ
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У Києві близько 30 пікетувальників майже повністю перекрили рух вулицею Хрещатик навпроти монументу Незалежності.
Фотоілюстрація / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, судячи з плакатів, які тримають у руках учасники акції, це торгівці, що ведуть свій бізнес на станціях метрополітену.
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Вони тримають плакати з написами: “Метрополітен, не чіпай підприємців”, “Руки геть від підприємців у метро”.
Також пікетувальники поклали декілька шин на проїжджу частину.
Правоохоронці скеровують потік автомобілів на прилеглі вулиці, а також на дві полоси ліворуч та праворуч пікетувальників, якими ще рухаються машини.
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