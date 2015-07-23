Столична влада утеплить приміщення 17 навчальних закладів Києва

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, який перевіряв роботи з енергозбереження в ліцеї «Наукова зміна» у Дарницькому районі Києва.

Крім того, як зазначається, зусиллями комунальних підприємств на ці потреби також залучено близько 120 млн грн інвестиційних коштів.

Читайте такожЖоден позашкільний навчальний заклад столиці не буде закрито чи перепрофільовано - КМДА

«Впровадження енергозберігаючих заходів у ліцеї дозволить зекономити майже 50% енергоресурсів, які використовуються на його обігрів. Однак найголовніше, що віднині в стінах цього закладу пануватимуть комфортні й теплі умови перебування учнів, без протягів і вологості в класних кімнатах. Майже 80% робіт у навчальному закладі вже виконано: там замінено вікна та освітлення на енергозберігаюче, реконструйовано систему опалення, встановлено провітрювачі з рекуператорією теплоти витяжного повітря. Зараз завершуються роботи з утеплення зовнішніх стін і відновлення цілісності цоколю», – повідомив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, у Києві проведено енергоаудит майже сотні об’єктів, у тому числі навчальних закладів, на основі якого визначено перелік шкіл і дитсадків, що першочергово потребують термомодернізації. Адже умови перебування в них в холодну пору року мають найбільш критичний рівень невідповідності санітарним вимогам.

«Ми продовжуємо роботу в напрямку оцінки енергоспоживання закладів бюджетної сфери, складаємо перелік заходів, які б допомогли нам скоротити витрати на опалення будівель та підвищити рівень їхньої енергоефективності. Виконання цих завдань ми покладаємо не лише на міський бюджет, але й активно залучаємо кошти донорів, які, сподіваємося, підтримають Київ у прагненні до економії енергоносіїв», – підкреслив Пантелеєв.

Загалом, як зазначається, до кінця року в столиці планується провести термомодернізацію в 17 навчальних закладах, що дасть змогу скоротити витрати бюджету міста на енергоносії та покращити умови, в яких навчаються школярі.