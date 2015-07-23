У Києві з'явиться музей радянської окупації просто неба

Депутати Київради сьогодні на пленарному засіданні підтримали рішення про створення музею радянської окупації в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, музей буде створений просто неба.

За словами співавторів проекту, депутатів Київради Олега Гаряги і Владислава Михайленка, розглядаються три майданчики для музею.

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«Ми дали доручення виконавчій владі знайти місце під майбутній музей. Перша моя думка була – територія навколо монумента Батьківщини-матері – це радянський символ, мало того, на щиті є герб СРСР. Але поки цю ідею відклали, оскільки це об’єкт держвласності. Ще один з обговорюваних варіантів – територія Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). Але він також знаходиться у власності держави. Ще один варіант запропонувало Київське інвестиційне агентство – це покинута територія на околиці Києва у Голосіївському районі площею 15 га, яку можуть віддати музею. На ній можна зробити ландшафтний парк» - сказали депутати.

На думку співдоповідачів, для цього можна знайти інвестора, але кількість експонатів музею буде відома після інвентаризації.