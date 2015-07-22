Київська влада вирішила виділити 41 мільйон гривень на відновлення кінотеатру "Жовтень"

Комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала виділення 41 млн грн на відновлення постраждалого після пожежі в жовтні минулого року столичного кінотеатру «Жовтень».

Як повідомляє прес-служба Київради, відповідне рішення було прийнято депутатами на засіданні постійної комісії у вівторок, 21 липня.

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За словами голови бюджетної комісії Андрія Страннікова, відновлення столичного кінотеатру «Жовтень» планується здійснити за рахунок коштів, передбачених на реалізацію програми соціально-економічного розвитку Києва.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2014 року в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася пожежа. Ліквідація пожежі тривала п'ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

31 жовтня депутати Київради на зборах, які відбулися з ініціативи міського голови, вирішили заснувати благодійний фонд "Відновимо разом" для забезпечення фінансування робіт з відновлення після пожежі кінотеатру «Жовтень». Депутати Київради прийняли рішення про звільнення ТОВ "Кіноман", яке є орендарем приміщень «Жовтень», від сплати оренди на період відновлення кінотеатру.

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Крім того, мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру «Жовтень».

17 січня 2015 року Кличко підписав розпорядження про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Жовтень».