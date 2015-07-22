Яценюк на відкритті офісу поліції: "Це перший крок у повній реформі поліцейського сервісу"

Глава Уряду оглянув зал адміністративної практики, диспетчерську залу, кімнату видачівідеореєстраторів, зберігання та оброблення відеоінформації, збройну кімнату.

Він підкреслив, що в цьому управлінні поліція працюватиме з громадянами, «в обслуговуванні людей і в адміністративній практиці».

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«Якщо людині щось треба дізнатися про правопорушення, написати скаргу на діяльність поліції, повернути вилучені водійські права, отримати довідку для страхової компанії щодо ДТП- вона приходить в цей центр, і без черг, які раніше були в районних управліннях ДАІ, без зволікання часу отримує поліцейську послугу», - зазначив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що це перший етап в реформуванні адміністративних послуг загалом.

Він нагадав, що в Парламент внесений закон щодо реформування всієї системи колишнього радянського МРЕО і перехід на сервісні послуги в українській поліції, який після доволі тривалих дискусій вже проголосований в першому читанні.

«Ми вітаємо цей крок, зроблений з допомогою наших американських партнерів. Це тільки перший крок в повній реформі поліцейського сервісу в Україні», - зазначив Глава Уряду.

У заході взяли участь Заступник держсекретаря США з питань боротьби з наркотиками і забезпечення правопорядку Вільям Браунфілд, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, перший заступник Міністравнутрішніх справ Ека Згуладзе.