У Києві відкрився Центр патрульної поліції

Про це у соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Спасибі всім, хто допоміг! Сьогодні відкрили перший відкритий офіс Поліцейського патруля", - написав Арсен Аваков.

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У церемонії відкриття взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, посол США Джеффрі Пайетт, голова МВС Арсен Аваков, його перший заступник Ека Згуладзе і заступник держсекретаря США Вільям Браунфілд.

На відкритті Центру поліцейських послуг прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що це перший крок до реформування сфери адміністративних послуг в цілому. "Фактично, це центр адміністративної практики (центр адмінпослуг поліції - УНІАН). Якщо людині треба дізнатися про вчинене нею правопорушення, написати скаргу на діяльність поліції, повернути назад водійське посвідчення, яке в неї було вилучено, якщо потрібно отримати довідку для страхової компанії про ДТП, вона приходить в цей центр і без черг одержує поліцейську послугу. Це перший етап реформування адміністративних послуг взагалі", - сказав Арсеній Яценюк.