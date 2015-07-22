У Києві перейменують вулиці Щорса та Артема
Вулицю Артема перейменують на Січових Стрільців, Щорса - на Євгена Коновальця.
Про це повідомляє ZN.ua.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури і туризму депутати узгодили перейменування ще 12 вулиць, однієї площі, провулку та проспекту в місті Києві.
Згідно проекту рішення, перейменування підлягають наступні об'єкти:
- Шліхтера на Віфлеємську, Дніпровський р-н;
- Артема на Січових Стрільців, Шевченківський р-н;
- Кириленко на Олексія Береста, Святошинський р-н;
- Крупської на Павла Чубинського, Дарницький р-н;
- Леніна на Копильщанскую, Деснянський р-н;
- Ленінську на Петра Дорошенка, Святошинський р-н;
- Горького на Анатолія Лупиноса, Солом'янський р-н;
- Горького на Кирила Осьмака, Дарницький р-н;
- Металістів на Михайла Брайчевського, Солом'янський р-н;
- Чапаєва на В'ячеслава Липинського, Шевченківський р-н;
- Щорса на Євгена Коновальця, Печерський р-н;
- Юрія Коцюбинського на Володимира Винниченка, Шевченківський р-н;
- площу Дзержинського на Либідську, Голосіївський р-н;
- провулок Чеслава Бєлінського на Алли Горської, Шевченківський р-н;
- проспект 40-річчя Жовтня на Голосіївський, Голосіївський р-н.
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Відповідні перейменування вже пройшли громадські обговорення та були підтримані постійною комісією Київради з питань найменувань.
Вони мають ще бути узгодженими на комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.