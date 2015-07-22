Жоден позашкільний навчальний заклад столиці не буде закрито чи перепрофільовано - КМДА

Київська міська влада гарантує, що всі комунальні позашкільні заклади працюватимуть у звичному режимі й лише за цільовим призначенням. Приміщення цих дитячих закладів у жодному разі не використовуватимуться для інших потреб - їх не продаватимуть, не приватизуватимуть і не передаватимуть в оренду з комерційною метою. Тобто жоден із позашкільних закладів столиці не буде закрито і не буде змінено його призначення. На цьому наголосила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, коментуючи чутки у ЗМІ щодо закриття та перепрофілювання Центру позашкільного навчального закладу «Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник» у Святошинському районі.

Читайте такожКМДА: Незабаром у Києві можна буде написати скаргу або пропозицію у режимі онлайн

«Офіційна позиція Київського міського голови Віталія Кличка та його команди – всі комунальні позашкільні заклади мають працювати лише за цільовим призначенням. Ми гарантуємо, що «Десантник» буде збережено, й працюватиме він винятково як центр дитячої творчості, що спеціалізується на військово-патріотичному вихованні дітей», – запевнила заступник голови КМДА.

Ганна Старостенко також зауважила, що незважаючи на кризу, столична влада дбає про всі позашкільні заклади міста, яких нині нараховується 41: «Ми будемо стежити за тим, щоб ці заклади надавали якісні освітні послуги, готували справжніх патріотів і зберігали найкращі традиції виховання».