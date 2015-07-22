Жоден позашкільний навчальний заклад столиці не буде закрито чи перепрофільовано - КМДА
Ганна Старостенко також зауважила, що незважаючи на кризу, столична влада дбає про всі позашкільні заклади міста, яких нині нараховується 41.
Київська міська влада гарантує, що всі комунальні позашкільні заклади працюватимуть у звичному режимі й лише за цільовим призначенням. Приміщення цих дитячих закладів у жодному разі не використовуватимуться для інших потреб - їх не продаватимуть, не приватизуватимуть і не передаватимуть в оренду з комерційною метою. Тобто жоден із позашкільних закладів столиці не буде закрито і не буде змінено його призначення. На цьому наголосила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, коментуючи чутки у ЗМІ щодо закриття та перепрофілювання Центру позашкільного навчального закладу «Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник» у Святошинському районі.
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«Офіційна позиція Київського міського голови Віталія Кличка та його команди – всі комунальні позашкільні заклади мають працювати лише за цільовим призначенням. Ми гарантуємо, що «Десантник» буде збережено, й працюватиме він винятково як центр дитячої творчості, що спеціалізується на військово-патріотичному вихованні дітей», – запевнила заступник голови КМДА.
Ганна Старостенко також зауважила, що незважаючи на кризу, столична влада дбає про всі позашкільні заклади міста, яких нині нараховується 41: «Ми будемо стежити за тим, щоб ці заклади надавали якісні освітні послуги, готували справжніх патріотів і зберігали найкращі традиції виховання».