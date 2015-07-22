Австрійці до 6 серпня нададуть звіт щодо оцінки якості ремонту доріг на Київщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський у ході робочої поїздки для контролю якості дорожнього ремонту.

«До 6 серпня ми сподіваємося отримати фінальний звіт... Контрольні процедури проводилися на восьми напрямках в Київській області», - сказав Пивоварський, додавши, що ремонтні роботи на дорогах Київської області, де були взяті зразки для аналізу якості покриття, проводилися в квітні-травні поточного року.

За словами міністра, у разі виявлення за результатами лабораторного аналізу ознак неякісно проведеного ремонту, який виконувала приватна компанія, повторний ремонт буде проводитися цією компанією за її рахунок. Якщо ж ремонт ділянки дороги проводився облавтодором і виявився неякісним, то, за словами міністра, відповідальні за ремонт будуть звільнені.

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«Ми очікуємо зі Світовим банком фінального звіту, щоб відкоригувати план тендеру на закупівлю таких послуг на всій території України. Світовий банк проводитиме тендер, відбере 2-3 консультантів і заплатить за це», - сказав Пивоварський.

За його словами, пілотний проект у Київській області, профінансований громадською організацією «Моя дорога», коштував 20 тис. євро. Загальна вартість проекту по всій Україні оцінюється в 300 тис. доларів.

«Думаю, у вересні-жовтні почнемо проект по всій Україні», - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, незалежний контроль якості будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг обійдеться Україні в 300-500 тис. доларів на рік. За словами Пивоварського, оскільки Світовий банк надасть гроші тільки на цей рік, у майбутньому витрати на незалежну оцінку включатимуться у вартість робіт.

Пілотний проект реалізується за підтримки українського громадського союзу «Моя дорога».

За словами керівника дорожнього департаменту Мінінфраструктури Романа Хміля, наразі в рамках цього проекту задіяно дві мобільні бригади у складі 4 осіб (два українці, два австрійці), тоді як восени, коли система незалежного контролю за якістю ремонту доріг буде запроваджена по всій Україні, міністерство планує задіяти близько 20-30 мобільних груп, в яких працюватимуть по три людини.

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За словами керівництва «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решта суми буде спрямовано на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.