Польща готова інвестувати в будівництво метро на Троєщину

Зокрема, польський бізнес готовий інвестувати близько $200 млн в будівництво метро на Троєщину в Києві, про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив віце-прем'єр з питань інфраструктури Валерій Вощевський.

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Він зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічі з польськими інвесторами.

"Мова йде про першу чергу будівництва - від станції "Подільська" до станції "Райдужна" - протяжністю 5,9 км з п'ятьма станціями. Термін реалізації проекту – 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Валерій Вощевський зазначив, що гроші у вигляді кредиту може надати один з польських банків. "За результатами зустрічі досягнуто домовленості додатково зібратися і обговорити умови кредитування проекту з будівництва метро в Києві польським банком", - йдеться в повідомленні.