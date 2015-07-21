СБУ затримала двох посадовців київської ДАІ під час одержання хабара
22:42, 21 липня 2015Київ
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Служба безпеки України спільно з міліцією у результаті спецоперації затримала під час одержання хабара керівників МРЕВ-7 та МРЕВ-8 київської Державтоінспекції.
Зловмисники вимагали гроші за видачу елітних номерів / facebook.com/EuroMaydan
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що зловмисники неодноразово вимагали від автовласників гроші за видачу елітних номерних знаків та довідок-рахунків.
sbu.gov.ua
Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії.
facebook.com/EuroMaydan
sbu.gov.ua
Раніше УНІАН повідомляв, що уряд має намір до 2017 року перетворити МРЕВ у адміністративний орган із доходом у 1 млрд грн. На сьогоднішній день в Україні функціонують 228 центрів МРЕВ. Їх кількість буде скорочено до 64, також планується ввести ще 15 мобільних центрів.
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