СБУ затримала двох посадовців київської ДАІ під час одержання хабара

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисники неодноразово вимагали від автовласників гроші за видачу елітних номерних знаків та довідок-рахунків.

Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд має намір до 2017 року перетворити МРЕВ у адміністративний орган із доходом у 1 млрд грн. На сьогоднішній день в Україні функціонують 228 центрів МРЕВ. Їх кількість буде скорочено до 64, також планується ввести ще 15 мобільних центрів.