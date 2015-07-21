"Київпастранс" оновив дизайн проїзного квитка

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За інформацією КП "Київпастранс", оновлення дизайну проїзного квитка не призвело до додаткових витрат, тому що це плановий друк тиражу.

Проїзні квитки старого дизайну на серпень цього року, також будуть продаватися в касах підприємства, вони є дійсними, і обмінювати їх не потрібно, додали в КМДА.