"Київпастранс" оновив дизайн проїзного квитка
18:05, 21 липня 2015Київ
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З 22 липня в продаж надійдуть проїзні квитки на місяць для проїзду в наземному громадському транспорті з оновленим дизайном.
Старі квитки поки залишаться в побуті / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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За інформацією КП "Київпастранс", оновлення дизайну проїзного квитка не призвело до додаткових витрат, тому що це плановий друк тиражу.
Проїзні квитки старого дизайну на серпень цього року, також будуть продаватися в касах підприємства, вони є дійсними, і обмінювати їх не потрібно, додали в КМДА.
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