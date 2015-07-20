КМДА: Незабаром у Києві можна буде написати скаргу або пропозицію у режимі онлайн

Незабаром у Києві запрацює нова послуга – написання скарги або пропозиції в режимі онлайн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, міська влада працює над удосконаленням роботи «гарячих ліній», аби кияни мали канали оперативного і доступного зв’язку з владою. Йдеться про розширення можливостей для онлайн-роботи з Контактним центром (15-51) та «гарячою лінією» з питань ЖКГ (15-57).

Пантелеєв зазначив, що звернення телефоном є найбільш простим і доступним способом для жителя столиці, але «ми повинні розширювати спектр додаткових шляхів зв’язку з міською адміністрацією, у тому числі запровадивши мобільні додатки та можливість залишити онлайн-заявки». «Наразі в тестовому режимі у службі 15-57 вже працює СМС-сповіщення керівників ЖЕДів у випадку виникнення аварійних ситуацій. Це нововведення впроваджується для прискорення реагування комунальних служб».

Читайте такожКличко запевнив, що столична влада розробляє схему розміщення вуличної автоторгівлі

За словами Пантелеєва, «зовсім скоро запрацює нова послуга – особистий кабінет споживача послуг ЖКГ у сервісі 15-57 для того, щоб написати скаргу або пропозицію в режимі онлайн було не менш зручно, ніж просто зателефонувати в диспетчерську».

Зауваження та пропозиції з роботи ЖКГ можна надіслати на електронну адресу: k-jkg@ukr.net

З початку року понад 380 тис. киян звернулися до Контактного центру Києва за телефоном 15-51, ще понад 700 тис. дзвінків прийняли диспетчери спеціалізованої «гарячої лінії» з питань ЖКГ 15-57.

За даними комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва», останні півроку киян найбільше турбували такі сфери життя міста як транспорт, дорожнє і житлове господарство, соціальне забезпечення та МАФи.