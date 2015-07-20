Кличко анонсував новий рівень безпеки у Києві з новою поліцією

Таке переконання висловив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Інтер».

Він зазначив, що міська влада з новою поліцією – одна команда. При цьому кияни покладають великі сподівання на те, що КМДА та правоохоронці разом наведуть законність і порядок у місті.

"У цьому напрямку ми спільно зараз працюємо", - запевнив мер Києва.

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"Дуже позитивні відгуки щодо роботи нової поліції, яка стає сервісом для киян. Дуже добре, що такі зміни почалися в Києві. Це перше місто, де реалізований концепт нової поліції. І, впевнений, що результати цієї роботи будуть найближчим часом, а безпека – один з ключових аспектів у місті – буде виведена на новий рівень", – наголосив Віталій Кличко.