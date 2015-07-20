Сьогодні київський фунікулер закриють на ремонт

З 22.00 20 липня по 21 серпня Київський фунікулер припинить роботу для проведення капітального ремонту окремих вузлів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією КП "Київпастранс", згідно з правилами будови, утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників (фунікулерів), фахівці щорічно проводять регламентні, ремонтні та випробувальні роботи, результати яких приймають спеціалісти інспекції Держнагляду охоронпраці України. За позитивних результатів випробувань надається дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік.

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Останній щорічний регламентний ремонт було виконано в липні-серпні 2014 року.