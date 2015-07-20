У Києві міліціонер та колишній спецпризначенець влаштували бійку в кафе

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідчим відділом столичної прокуратури повідомлено про підозру інспектору патрульної служби одного з райуправлінь міліції та колишньому спецпризначенцю за фактом вчинення ними хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.

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Встановлено, що в ніч на 18 липня 28-річний міліціонер та його знайомий (колишній співробітник спецпідрозділу міліції) відпочивали у кафе на Харківському шосе та затіяли сварку з іншою компанією чоловіків. Вже на вулиці міліціонер вдарив одного з опонентів важким предметом по голові, а його товариш погрожував травматичною зброєю.

Міліціонер та колишній спецпризначенець були затримані на місці події. Згідно з висновком лікарів, вони перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури Києва підозрюваним обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з вимогою носити електронний засіб контролю.

Досудове розслідування триває.