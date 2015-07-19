У Києві 2-тисячний мітинг прямує до урядового кварталу

Як передає кореспондент УНІАН, жодної політичної символіки учасники акції в руках не тримають, натомість, несуть плакати з різними гаслами, зокрема: “Ні зростанню тарифів!”, “Українцям - український уряд!”, “Де реформи?”, “Ми вмираємо з голоду”, “Геть іноземців від влади”, “Підвищіть пенсії”.

Учасників акції супроводжують близько 100 міліціонерів.

Люди поводяться спокійно.

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Мітингувальники зазначають, що своїми діями хочуть привернути увагу влади на збереження соціальних гарантій пенсіонерів, працівників бюджетної сфери. Учасники акції говорять, що вийшли на акцію самостійно і планують пройти лише пішою ходою урядовим кварталом.