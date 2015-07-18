В патрульній поліції Києва заявляють про зменшення кількості адмінпорушень на 38%
Патрульна поліція Києва за тиждень зафіксувала зменшення кількості адміністративних правопорушень на 38% порівняно з минулим тижнем.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції в Facebook.
«Патрульна поліція Києва продовжує активно патрулювати місто. Цього тижня інспекторами було зафіксовано на 38% менше адмінправопорушень порівняно з минулим», - йдеться в повідомленні.
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При цьому кількість випадків оформлення порушень ПДР за аналогічний період зросла на 34%.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція має замінити патрульно-постову службу і ДАІ.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе заявила, що після передачі Державтоінспекцією своїх повноважень патрульній службі в системі МВС залишаться працювати спецпідрозділ ДАІ "Кобра" і підрозділ супроводу офіційних делегацій.
Патрульна поліція Києва почала нести службу на вулицях міста ввечері 4 липня.