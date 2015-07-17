У Києві працює 200 нелегальних АЗС - КМДА

Про це під час засідання Київської міської ради заявив голова Тимчасової контрольної комісії з питань перевірки автозаправних станцій (в тому числі газових) на території Києва Віталій Даниленко, повідомляє Новий час.

"В Києві і на сьогоднішній день існує близько 200 нелегальних АЗС. Через нелегальні АГЗС міський бюджет щомісяця недоотримує приблизно 20 мільйонів гривень від сплати 5% акцизу на роздрібну торгівлю і 25-27 мільйонів гривень від сплати земельного податку", - розповів столичний депутат.

У зв'язку з цим він звернувся до профільних структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА) з проханням максимально прискорити розгляд підготовленого проекту рішення "Про затвердження Порядку розміщення АГЗС на території Києва" та винести його на розгляд найближчого пленарного засідання.

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