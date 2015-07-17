Кличко проінспектував роботи з капітального ремонту доріг у Києві (фото)

Київський міський голова Віталій Кличко проінспектував роботи з капітального ремонту вулиць Газопровідної та Західної, а також виконання робіт з благоустрою в’їзду до парку «Дружби Народів».

Про це повідомляється на сайті КМДА.

«Цей парк – місце, де відпочивають тисячі киян. Раніше тут було складно приїхати не лише на велосипеді, а навіть на машині. Асфальтове покриття тут не ремонтували з 1971-го року, коли закладався парк. Впевнений, кияни, які проводять тут час, відпочивають та займаються спортом, оцінять, що парк став зручнішим та комфортнішим», – зазначив мер після інспекції благоустрою у парку «Дружби народів».

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Тут, зокрема, виконано роботи із встановлення бортового каменю та влаштування шару з асфальтобетону товщиною 5 см. Також нанесена дорожня розмітка та встановлені дорожні знаки. А з метою врахування потреб громадян з обмеженими фізичними можливостями влаштовано пандус. Водночас Віталій Кличко дав доручення комунальникам та голові райдержадміністрації встановити урни для сміття, розмістити сміттєві баки в усьому парку (а не лише біля в’їзду), збільшити кількість місць для паркування та перенести інформаційні дошки в зону для пішоходів.

Під час огляду капітального ремонту вулиць Газопровідної у Подільському районі та Західної у Святошинському, Віталій Кличко зауважив, що цього року було покладено більше 500 тисяч квадратних метрів асфальту.

«На жаль, у нас недостатньо коштів, щоб одразу провести реконструкцію усіх доріг у столиці, адже 90% з них потребують ремонту, і для цього нам потрібні значні суми. Нагадаю, що зі столичного бюджету до центрального вилучається 60% податку на доходи фізичних осіб. Це дискримінаційна норма, а ці кошти ми могли би використати на ремонт київських доріг, – наголосив Віталій Кличко. – Незважаючи на це, ми змінили ситуацію в місті і наступного року ми кратно збільшимо фінансування, і відповідно, кількість доріг, які відремонтують у Києві. А автомобілісти відчують, що ситуація дійсно змінилася на краще. Ми зробимо все для того, аби якість доріг у Києві відповідала найвищим стандартам», – сказав мер.

Очільник комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв зазначив, що роботи на вулиці Газопровідній були розпочаті в 2014 році, зокрема, влаштовано дощову каналізацію, розширено проїзну частину вулиці, а також встановлено опори зовнішнього освітлення.

«Капітальний ремонт Газопровідної збільшить пропускну спроможність вулиці, забезпечить безперебійний рух транспорту та пішоходів, і, як наслідок, призведе до поліпшення екологічного стану за рахунок зменшення заторів», – сказав Олександр Густєлєв.

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Він додав, що на вулиці Західній було замінено асфальтобетонне покриття проїзної частини та тротуарів, озеленено прилеглу територію та нанесено дорожню розмітку.

Загалом, у 2015 році «Київавтодор» проведе роботу з реконструкції та капітального ремонту на 41 об’єкті, у тому числі на вулицях Васильківській, Братській, Тулузи та проспекті Бажана. Крім того, «Київавтодор» ремонтує міжквартальні проїзди та прибудинкові території. На сьогодні вже виконано ремонт на 75 об’єктах. Загалом, до листопаду 2015 року буде відремонтовано 489 об’єктів.