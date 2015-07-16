У Києві викрито мережу нелегальних обмінників з оборотом $3 мільйони

Як повідомляє прес-центр СБУ, члени угруповання здійснювали підпільні валютні операції під прикриттям легальних пунктів обміну. Співробітники спецслужби з’ясували, що зловмисники займали частку цього незаконного бізнесу по всій території Україні. За попередніми оцінками, добовий обіг валюти, яка виводилася в "тінь", становив понад $3 млн.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $800 тис. доларів, 40 тис. євро, 100 тис. грн та російські рублі. Співробітники СБУ виявили також записи здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, флеш-карти, податкову та бухгалтерську звітність, яка доводить незаконну діяльність.

На вилучені кошти накладено арешт. Тривають оперативно-слідчі дії, зокрема продовжуються обшуки.