В Києві ще на трьох станціях метро прибрали комуністичну символіку

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, метрополітен проводить роботи відповідно до рішення Київради «Про заміну комуністичної символіки на будівлях та спорудах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Зокрема, на бронзових литих карнизах в центральному залі станції «Шулявська» демонтований напис «Комунізм» і зірки між словами «Мир, праця, свобода, рівність, братерство».

Крім того, знято барельєф серпа і молота на станції «Берестейська». Вони були розміщені на дверцятах кабельного відсіку.

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Також закрито мозаїчне панно «Червоноармієць» і два карбування «Зірка червоної армії» і «Зірка Радянської армії» на станції «Палац «Україна».

«Що стосується цієї станції, то такий досвід у нас вже був на «Театральній», де зараз розміщений проект «3D сцена». Ми відкриті до всіх пропозицій щодо зображення на станції «Палац Україна», – сказала прес-секретар київської підземки Наталія Макогон.