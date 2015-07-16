Рух Хрещатиком відновлено

Як передає кореспондент УНІАН, наразі акціє триває на пішохідній частині площі перед адмінбудівлею і є вже менш чисельною.

Згідно з повідомленням на сторінці «Кличко-мер» у соцмережі, рух вулицею було розблоковано після того, як міський голова Віталій Кличко вийшов до пікетувальників та закликав їх звільнити проїжджу частину головної вулиці столиці. Також зазначається, що створена нова ініціативна група з числа підприємців для переговорів.

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«Власники автокав'ярень розблокували Хрещатик та зібрали нову ініціативну групу», - також зазначається на сторінці.

Як повідомляв УНІАН, близько години тому повідомлялося у соцмережі, що Кличко зустрівся ініціативною групою власників автокав'ярень.

Сьогодні, 16 липня, зранку близько 300 власників автокав'ярень та автокафе пікетували будівлю Київської міської держадміністрації з вимогою переглянути політику міської влади щодо наведення порядку на їхньому бізнес-ринку.

Близько 11.00 учасники акції перекрили проїжджу частину вулиці Хрещатик напроти КМДА. Міліціонери намагалися їх вивести з проїжджої частини.

Сьогодні директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець заявив, що протизаконні дії власників автокав'ярень виключають досягнення компромісу з владою міста у питанні їх подальшої роботи.

Він нагадав, що 10 липня власники МАФів увірвалися на штрафмайданчик, куди були звезені автокав'ярні з Хрещатика і Майдану Незалежності, і силою почали вивозити свої транспортні засоби зі штрафмайданчика. Правопорушників затримали міліціонери.

Також сьогодні Кличко заявив, що столична влада напрацьовує схему розміщення вуличної автоторгівлі, зокрема автокав’ярень та автокафе.

Раніше, 1 липня, мер столиці доручив прибрати мобільні кав’ярні, торговельні намети, а також припинити незаконну торгівлю та стихійне паркування у непризначених для цього зонах.