Рух Хрещатиком відновлено
Власники автокав’ярень, які зранку пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації та Київради, розблокували проїжджу частину головної вулиці столиці Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі акціє триває на пішохідній частині площі перед адмінбудівлею і є вже менш чисельною.
Згідно з повідомленням на сторінці «Кличко-мер» у соцмережі, рух вулицею було розблоковано після того, як міський голова Віталій Кличко вийшов до пікетувальників та закликав їх звільнити проїжджу частину головної вулиці столиці. Також зазначається, що створена нова ініціативна група з числа підприємців для переговорів.
Читайте такожУ Києві торгівці автокав'ярень, які протестують біля приміщення КМДА, перекрили Хрещатик
«Власники автокав'ярень розблокували Хрещатик та зібрали нову ініціативну групу», - також зазначається на сторінці.
Як повідомляв УНІАН, близько години тому повідомлялося у соцмережі, що Кличко зустрівся ініціативною групою власників автокав'ярень.
Сьогодні, 16 липня, зранку близько 300 власників автокав'ярень та автокафе пікетували будівлю Київської міської держадміністрації з вимогою переглянути політику міської влади щодо наведення порядку на їхньому бізнес-ринку.
Близько 11.00 учасники акції перекрили проїжджу частину вулиці Хрещатик напроти КМДА. Міліціонери намагалися їх вивести з проїжджої частини.
Сьогодні директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець заявив, що протизаконні дії власників автокав'ярень виключають досягнення компромісу з владою міста у питанні їх подальшої роботи.
Він нагадав, що 10 липня власники МАФів увірвалися на штрафмайданчик, куди були звезені автокав'ярні з Хрещатика і Майдану Незалежності, і силою почали вивозити свої транспортні засоби зі штрафмайданчика. Правопорушників затримали міліціонери.
Також сьогодні Кличко заявив, що столична влада напрацьовує схему розміщення вуличної автоторгівлі, зокрема автокав’ярень та автокафе.
Раніше, 1 липня, мер столиці доручив прибрати мобільні кав’ярні, торговельні намети, а також припинити незаконну торгівлю та стихійне паркування у непризначених для цього зонах.