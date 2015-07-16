Кличко запевнив, що столична влада розробляє схему розміщення вуличної автоторгівлі

Міська влада напрацьовує схему розміщення вуличної автоторгівлі, зокрема, каво-машин.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам перед початком засідання Київради, повідомляється на сайті КМДА.

«Незаконних МАФів не повинно бути, зокрема, і машин. Машини-кав’ярні не можуть стояти де завгодно. Вони повинні сплачувати гроші до бюджету Києва і розташовуватися у відповідних місцях. Ми зараз плануємо схему розташування цих машин», – підкреслив Віталій Кличко.

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Він зауважив, що напрацюванням відповідної схеми займається Департамент містобудування та архітектури і Департамент міського благоустрою. Голова КМДА зауважив, що каво-машини повинні стояти на місцях для паркування, а не на тротуарах і в «червоній зоні», заважаючи пересуванню киян.

«У жодному разі ми не закриваємо бізнес. Наше завдання – щоб бізнес працював цивілізовано, законно, сплачував податки до бюджету міста і надавав якісний сервіс. Ми маємо навести лад у столиці. Це – вимога киян», – наголосив мер.