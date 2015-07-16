Експерт: Соцпідтримка Кличка побудована на користь слабозахищених верств населення Києва

Про це заявив голова ВМГО "Спілка молодих політологів України" Андрій Єременко за підсумками презентації результатів роботи київської влади за рік, пише Politconsultant.org.

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«Соціальну підтримку Кличка в першу чергу відчують пенсіонери, інваліди та слабозахищені кияни. Молодь, студенти і середній клас не особливо цікавляться цінами на соціальний хліб і знижками на ліки у комунальних аптеках. Вони не цільова аудиторія цих проектів, їм цікаво Wi-Fi в метро, 50% знижка на проїзд для студентів і тп. Але для пенсіонерів, ця допомога є життєво важливою. Тому якщо ці програми і далі будуть ефективно працювати, мер Кличко тільки посилить свою підтримку серед цих категорій киян», - зазначив експерт.

Особливо експерт виділив такі міські програми як «соціальний хліб», «соціальні ліки» і збереження пільгового проїзду.

«Ціни на медпрепарати в минулому році зросли в середньому більш ніж на 25%, вартість буханки хліба підвищувалася тричі, якщо не більше. Пенсіонерам, які змушені виживати в середньому на півтори тисячі гривень, доводиться вибирати, купити чи корвалол або півбатона або поїхати на метро в лікарню. Тому, хліб за 4,05 грн, низькі ціни на 210 найменувань ліків, безкоштовний проїзд – необхідний мінімум підтримки на сьогоднішній день», - підкреслив аналітик.

Також, за його словами, за умови успішної реалізації проекту «Картка киянина» отримання соціальної допомоги малозабезпеченими мешканцями міста значно спроститися.

«Простий і зрозумілий механізм надання соціальної підтримки за конкретними напрямками дуже важливий, оскільки знижує рівень соціальної напруженості всього суспільства», - сказав Андрій Єременко.