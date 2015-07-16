Заступник Кличка перевірив, за скільки хвилин київська "швидка" доїжджає на виклик

Як повідомляє прес-служба КМДА, разом із бригадою медиків та журналістами Радуцький виїхав на виклик, і незважаючи на ускладнений дорожній рух у центрі міста, "швидка" доїхала до пацієнта в межах нормативу – за 9 хвилин.

"Коли Віталій Кличко очолив Київ, він поставив мету – щоб швидкі приїжджали оперативніше. Для досягнення 10-хвилинного нормативу прибуття бригади ЕМД на виклик додатково створено 29 пунктів тимчасового базування, введено ще 40 фельдшерських бригад екстреної медичної допомоги з денним режимом роботи. Завдяки цьому сьогодні доїзд бригад на екстрені виклики протягом 10 хвилин склав майже 90%", – сказав Радуцький та зазначив, що не так давно карети "швидкої" вкладалися в норматив лише в 54% випадків.

Читайте такожУ столиці запровадять автоматизовану інформаційну систему управління майном Києва

Він додав, що лікарі "швидкої" укомплектовані усіма необхідними медикаментами та обладнанням для надання кваліфікованої допомоги у повному обсязі та вчасної госпіталізації у заклади охорони здоров’я.

"Багато ще належить зробити, однак розпочата Віталієм Кличком медична реформа покликана корінним чином змінити роботу всіх медустанов. Київські лікарні стануть самоокупним і престижним місцем роботи, де не буде місця для корупції. А пацієнти отримуватимуть тільки найякісніше лікування і догляд. Реальна робота змінить Київ, зробивши його флагманом розвитку України. Містом, з якого починаються зміни всієї країни", – підсумував Радуцький.

Читайте такожУ Кличка за рік виділили 150 мільйонів гривень на реконструкцію київських медзакладів

Зазначається, що щодня Центр ЕМД та МК виконує від 1300 до 1500 викликів, кількість яких з кожним роком збільшується. Тільки у 2014 році їх виконано більше ніж 500 тисяч, а за І півріччя 2015 року – 270 844.

Мережа швидкої медичної допомоги складається з 16 відділень екстреної медичної допомоги (ЕМД), відділу медицини катастроф та відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих, що забезпечує прибуття бригад ЕМД до місця виклику в 10-хвилинний термін від моменту його надходження. Відділення – структурні підрозділи Центру ЕМД та МК – обслуговують визначену територію, на якій зареєстровано від 100 до 250 тис осіб, та укомплектовані необхідною кількістю бригад ЕМД з різним режимом роботи. 194 бригади швидкої медичної допомоги вдень та 114 бригад вночі надають загальнодоступну та безоплатну екстрену медичну допомогу мешканцям та гостям міста при раптових захворюваннях, нещасних випадках на вулиці, на підприємствах, у помешканнях тощо.

Сьогодні в Центрі ЕМД та МК працює 2401 співробітник: 396 (16,49%) лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою 1283 (53,44%), молодших медичних працівників 533 (22,2%), господарсько-обслуговуючого персоналу 189 (7,87%).