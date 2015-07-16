У Києві торгівці автокав'ярень, які протестують біля приміщення КМДА, перекрили Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники розповіли, що вони вимагають відставки директора Департаменту міського благоустрою КМДА Дмитра Білоцерковця, який, за словами учасників акції, минулої п'ятниці дав розпорядження вивезти автокав’ярні на штрафмайданчик. Вони стверджують, що майно підприємцям так і не повернули.

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Учасники акції також розповіли, що все це проходило під виглядом боротьби з МАФами.

На місце події прибули спецпризначенці МВС у захисних обладунках. Вони разом з іншими міліціонерами повторюють спроби вивести мітингувальників з проїжджої частини. Наразі вулицю Хрещатик перекрито.

Міліціонери здійснили кілька спроб відтіснити мітингувальників з проїжджої частини, проте активісти вимагають, щоб до них вийшов Київський міський голова Віталій Кличко. Між міліціонерами та мітингувальниками періодично відбувається штовханина. Слід також зазначити, що поліцейські не втручаються в ситуацію, спостерігаючи за тим, що відбувається, з тротуару.

Наразі працівники міліції вступили в переговори з мітингувальниками, щоб вони хоча б частково звільнили проїжджу частину на Хрещатику.

Сьогодні зранку близько 300 власників автокав'ярень та автокафе пікетували будівлю Київської міської держадміністрації та Київради з вимогою переглянути політику міської влади щодо наведення ладу на їхньому бізнес-ринку.