Національний музей історії Великої вітчизняної війни перейменований

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться в наказі віце-прем'єр-міністра - міністра культури В'ячеслава Кириленка від 16 липня.

Зазначається, що рішення про перейменування музею прийнято на підставі законів про декомунізацію - "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" та "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів України та заборону пропаганди їх символіки", а також законів "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", "Про культуру", "Про музеї та музейну справу"; Положення про міністерство культури України.

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У цьому рішенні також враховані результати громадського обговорення та круглого столу щодо зміни назви Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни", який відбувся 12 червня, а також подання від музею.