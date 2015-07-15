У Києві хочуть повернути історичні назви ще дев'яти вулицям

Комісія з питань найменувань, що діє при Київській міськдержадміністрації, ініціює повернення 9-ти вулицям столиці історичних назв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Ідеться про повернення вулиці Червонопрапорній назви Пирогівський шлях; вулиці Панаса Любченка – вулиця Загородня; вулиці Струтинського – вулиця Болсуновська; Січневому провулку – Микильський провулок; провулку Щорса – вулиця Новогоспітальна; вулиці Тимофєєвої – вулиця Провіантська; вулиці Аїстова – провулок Іпсилантіївський; вулиці Миколи Гайцана – провулок Хрестовий та вулиці Тельмана – вулиця Німецька.

Коментуючи рішення комісії, директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Марина Хонда заявила, що ведеться активна робота з перейменування вулиць Києва на виконання Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«У столиці активно триває процес перейменування вулиць. Як уже повідомлялося, за рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті під норми закону підпадають 122 вулиці Києва. Триває громадське обговорення щодо перейменування 15 вулиць. Ми маємо максимально врахувати думку киян щодо нових назв вулиць, тому запрошуємо всіх до активного обговорення, особливо вирішальною для членів комісії є позиція мешканців тих вулиць, які планується перейменувати», – наголосила Хонда.

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З переліком вулиць, які пропонується перейменувати, можна ознайомитись на сайті Департаменту суспільних комунікацій. Усі охочі можуть висловити свої думки і зауваження в рамках електронного обговорення на сайті КМДА або зателефонувавши до Контактного центру Києва за номером 15-51.

Також комісія вирішила винести на громадське обговорення перейменування Ленінградської площі на Дарницьку.

Розглянувши пропозиції Голосіївської, Дарницької і Святошинської райдержадміністрацій, депутатів Київради та громадськості, комісія також вирішила винести на громадське обговорення перейменування ще 8 вулиць, а саме: проспекту Червонозоряного – на Валерія Лобановського; вулиці Андрія Бубнова – на Маричанську; Чапаєвського шосе – на Віто-Литовський провулок; провулку Ульянова – на провулок Осінній; провулку Федька – на провулок Якова Шульгина; вулиці Картвелішвілі – на вулицю Володимира Покотила; вулиці Миколи Кравченка – на вулицю Чингіза Айтматова; вулиці Лукашевича – на вулицю Івана Огієнка.

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, громадське обговорення запропонованих перейменувань розпочнеться найближчим часом.