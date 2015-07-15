Метрополітен у Києві скорочує кількість станцій, де можна купити безконтактні картки

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен, орієнтовно з п’ятниці, 17 липня, такі картки для проїзду реалізовуватимуть на 16 із 52 діючих станцій метро.

Придбати безконтактні картки на кількість поїздок можна буде на наступних станціях: Святошинсько-Броварська лінія - «Академмістечко», «Святошин», «Політехнічний інститут», «Театральна», «Хрещатик», «Дарниця»; Куренівсько-Червоноармійська лінія - «Васильківська», «Олімпійська», «Майдан Незалежності», «Контрактова площа», «Мінська»; Сирецько-Печерська лінія - «Лук’янівська», «Палац спорту», «Печерська», «Осокорки», «Позняки».

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Як пояснили в метрополітені, зміни в організації продажу проїзних документів відбуваються у рамках впровадження автоматизованої системи проходу пасажирів. В подальшому передбачається залишити лише кілька кас, в які можна буде звертатись з питань придбання безконтактних карток. Але при цьому всі станції метро будуть обладнані автоматичними системами з реалізації жетонів та поповнення кількості поїздок на безконтактних картках.

«Нещодавно підземка підключила можливість оплати проїзду банківськими картками системою PayPass. Значна частина наших пасажирів уже користується «Карткою киянина». Для людей це швидкість і зручність, а для підприємства – чіткий пасажирооблік», - зазначили у метрополітені.

За даними підприємства, за останній рік на електронні засоби оплати проїзду вже перейшли понад 60% пасажирів.