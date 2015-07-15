В УПЦ МП розповіли історії семи унікальних ікон, які привезуть до Києва

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ, посилаючись на голову адміністративного апарату Київської митрополії УПЦ архімандрита Віктора (Коцабу).

За його словами, кожна з семи чудотворних ікон Божої Матері, які перебуватимуть у Києві в дні заходів до 1000-річчя преставлення князя Володимира, є унікальною.

Ці ікони - "Зимненська", "Почаївська", "Охтирська", "Касперівська", "Піщанська", "Святогірська" та "Призри на смирення".

"Зимненська ікона Божої Матері, за переказами, була подарована Константинопольським патріархом - візантійській царівні Анні, в благословення на шлюб з великим князем Володимиром. Сама царівна зіграла вирішальну роль у хрещенні князя. З "Повісті временних літ" відомо, що під час завоювання Корсуні (Херсонеса) Володимир осліп. І саме царівна Анна переконала його скоріше прийняти християнство, щоб відмовитися від сліпоти душевної та тілесної. Коли князь перебував у хрещальній купелі, побачив сяйво, що йшло від ікони Богородиці, і відразу ж прозрів", - розповідає архімандрит.

Почаївська ікона Божої Матері, за словами священика, була піднесена в дар дворянці Ганні Гойській майбутнім Константинопольським патріархом Неофітом.

"Влітку 1675 року, під час Збаразької війни з турками, за молитвами перед чудотворним образом Почаївська обитель була врятована від навали татарського хана Нурредин. Під час співу акафісту над храмом раптово з'явилася Пресвята Богородиця з розпростертим омофором у руках. Татари стали стріляти в Божу Матір, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав", - розказав він.

Охтирська ікона Божої Матері з моменту свого явління в 1739 році допомагала хворим на лихоманку.

"Вода, якою омивали ікону, отримувала чудодійну силу, а питущі її отримували зцілення. Іконографічною особливістю даного способу є те, що на різних списках Богородиця зображається в мафорії, в короні або з непокритою головою", - говорить Віктор.

Касперівська ікона Божої Матері стала захисницею Одеси під час Кримської війни.

"При облозі міста британським флотом одесити, з благословення святителя Інокентія Херсонського, хресною ходою перенесли ікону з села Касперова і носили вулицями міста. За заступництва Пресвятої Богородиці Одеса залишилася неушкодженою, а через півроку облога була знята", - розповів священик.

Піщанська ікона Божої Матері була явлена ​​у сні святителю Іоасафу Білгородському та знайдена ним поблизу міста Ізюм.

"За молитвами перед чудотворним образом була зупинена епідемія холери в Харківській губернії в 1830 році. Під час Першої світової війни ікона знаходилася в ставці верховного командування декілька місяців до кінця 1915 року. У цей час поразок на фронті не було, а навпаки, здобували перемоги", - зазначив архімандрит.

Святогірська ікона Божої Матері походить з XIX століття.

"Одному афонському старцю, що приїхав в Святі Гори в 1844 році по відкритті монастиря, дуже сподобалася Святогірська обитель. Страждаючи від того, що він нічого не може пожертвувати, афонський чернець в дар обителі написав цю ікону, від якої згодом почалися зцілення і благодатна допомога всім, хто приходить з надією на милість Божу", - розповів священик.

Ікона Божої Матері "Призри на смирення" єдина з відомих у православному світі, яка залишила відбиток на склі, що прикривало ікону, але не торкалося її.

"Диво сталося влітку 1993 року. Наукові дослідження показали, що відбиток на склі має органічне походження і є нерукотворним відображенням лику Богоматері і Немовляти, який на темному тлі виглядає негативом, а на білому - позитивом", - зазначає священнослужитель.

Як повідомлялося раніше, сім чудотворних ікон Божої Матері 27 липня о 14.00 будуть принесені на Володимирську гірку, де відбудеться молебень на честь 1000-ліття преставлення святого князя Володимира, після якого хресною ходою святині перенесуть до лаври.

О 17.00 годині почнеться всенічне бдіння. 28 липня о 09.00 у Києво-Печерській лаврі розпочнеться святкова Божественна літургія.