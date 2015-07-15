У Києві на площі Перемоги через ремонт вночі обмежать рух транспорту
15:36, 15 липня 2015Київ
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У Києві у зв’язку з проведенням капітального ремонту площі Перемоги у нічний час буде частково обмежено рух автотранспорту - до двух смуг.
Вночі на площі Перемоги буде обмежено рух / smartclever.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 22.00 15 липня до 7.00 16 липня буде обмежено рух під час проведення робіт із фрезерування (парний бік); з 22.00 17 липня до 7.00 18 липня – під час проведення робіт із влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття площі Перемоги (непарний бік) у напрямку центру міста.
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