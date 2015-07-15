Поліція в Києві вперше застосувала табельну зброю проти бійцівського пса

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Агресивна тварина кидалася на перехожих і загрожувала життю та здоров’ю громадян, а згодом і наряду поліції. Правоохоронець знешкодив собаку кількома прицільними пострілами. За цим фактом розпочато перевірку.

"Сьогодні близько 12 години автопатруль поліції, що обслуговує Дніпровський район столиці, проїжджаючи вулицею Райдужна, побачив собаку бійцівської породи, який кидався на перехожих. Правоохоронці зробили зауваження господарю чотирилапого, однак чоловік неналежним чином відреагував на поліцейських. У цей час пес накинувся на патрульного, кілька разів його вкусив і частково пошкодив формений одяг. Задля захисту життя та здоров’я працівник поліції використав табельну вогнепальну зброю. Кількома прицільними пострілами собаку було знешкоджено", - йдеться у повідомленні.

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Зараз на місці події лікарі надають медичну допомогу потерпілому поліцейському. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Дніпровському РУ ГУМВС України в місті Києві, розпочато перевірку.