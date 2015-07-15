Кличко наказав писати заяву на звільнення заступнику директора департаменту архітектури КМДА

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, експерти у сфері зовнішньої реклами під час виступу на засіданні Антикорупційної ради розповіли про зловживання на ринку зовнішньої реклами столиці і представили відповідні факти щодо розміщення нелегальних конструкцій або несплати грошей до бюджету за розміщення реклами.

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«Щодо діяльності Андрія Вавриша ще наприкінці минулого року проводилося службове розслідування. Після цього ми неодноразово з ним зустрічалися, говорили. Ті факти, які нам сьогодні представили, я можу охарактеризувати коротко: це або службова недбалість, або неспроможність ефективно працювати, або «кришування» тих процесів, які зараз відбуваються на ринку столичної реклами, і в результаті яких Київ не отримує чимало коштів до бюджету. У рік – це мільйони гривень», – наголосив Кличко.

Мер Києва заявив, що з початку засідання просив всіх керівників готувати заяви на звільнення.

«Я переконаний, що ви, пан Андрій (Вавриш), таку заяву підготували. Якщо ні – напишіть її зараз. Після цього ми проведемо відкритий конкурс на заміщення цієї посади. І її буде обіймати людина, яка спроможна ефективно працювати і зможе навести лад у цій сфері», – підкреслив голова КМДА.