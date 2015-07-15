Кличко порадив посадовцям перед звітом на Антикорупційній раді покласти в кишеню заяву на звільнення

Віталій Кличко вимагає від прокуратури прозвітувати про перебіг і результати розслідувань за переданими столичною владою матеріалами щодо фінансових зловживань.

Про це мер заявив під час засідання Антикорупційної ради при Київському міському голові, повідомляє сайт КМДА.

«Події останніх днів, у тому числі в Мукачевому, чітко вказують на те, що боротьба з корупцією це вже не просто питання нашої ефективності – це питання збереження нашої країни. Ми прийшли змінювати життя киян на краще. Та жодна наша реформа не запрацює, якщо буде корупція», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що пріоритет столичної влади – кияни, захист їхніх інтересів. Тому всі чиновники мають знати, що вони підзвітні громаді.

«Кожний керівник повинен розуміти, що запрошення звітувати перед Антикорупційною радою – це вже попередження. Я раджу всім посадовим особам перед таким звітуванням покласти в кишеню написану заяву на звільнення. На всяк випадок. Саме тому ми розпочнемо сьогодні засідання зі звіту посадових осіб щодо виконання рішень попередніх засідань нашої ради», – заявив Віталій Кличко.

Київський міський голова також підкреслив, що боротьбу з корупціонерами потрібно доводити до логічного кінця – покарання винних. «Сьогодні представника прокуратури немає на засіданні. Було б непогано, щоби прокуратура публічно звітувала тут, на засіданні, перед громадськістю і журналістами, що зроблено щодо тих матеріалів, які ми передали правоохоронним органам, і коли ми побачимо покараних за ті зловживання і вкрадені у киян гроші», – наголосив міський голова.